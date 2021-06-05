У Київській області згорів двоповерховий будинок: загинув 13-річний хлопчик

Будинок спалахнув вночі.

Внаслідок пожежі у Київській області загинув 13-річний хлопчик. Трагедія сталася сьогодні, 5 червня, у місті Сквира.

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Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"5 червня о 01:00 до оперативно-диспетчерської служби 7-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Сквира надійшло повідомлення про загорання житлового будинку на вул. Ш.Алейхема, Сквирської міської громади. По прибуттю на місце виклику рятувальниками було встановлено, що горить двох поверховий будинок", - розповіли у відомстві.

Пожежу було локалізовано о 01:52, а повністю вогонь вдалося загасити о 02:52.

"О 02:26 знайдено тіло дитини, загинув хлопчик 2008 року народження", - повідомили рятувальники.

Причина пожежі встановлюється.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Хмельницькому горіло сміттєзвалище ХКП "Спецкомунтранс".

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