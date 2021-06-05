У Київській області згорів двоповерховий будинок: загинув 13-річний хлопчик

Будинок спалахнув вночі.
Внаслідок пожежі у Київській області загинув 13-річний хлопчик. Трагедія сталася сьогодні, 5 червня, у місті Сквира.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
"5 червня о 01:00 до оперативно-диспетчерської служби 7-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Сквира надійшло повідомлення про загорання житлового будинку на вул. Ш.Алейхема, Сквирської міської громади. По прибуттю на місце виклику рятувальниками було встановлено, що горить двох поверховий будинок", - розповіли у відомстві.
Пожежу було локалізовано о 01:52, а повністю вогонь вдалося загасити о 02:52.
"О 02:26 знайдено тіло дитини, загинув хлопчик 2008 року народження", - повідомили рятувальники.
Причина пожежі встановлюється.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Хмельницькому горіло сміттєзвалище ХКП "Спецкомунтранс".