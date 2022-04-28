У Київській області знайшли 1150 тіл загиблих цивільних громадян: більшість із них з кульовими пораненнями

У Київській області знайшли 1150 тіл загиблих цивільних громадян: більшість із них з кульовими пораненнями

Правоохоронці встановлюють загиблих внаслідок бойових дій та виявляють місця захоронення громадян, що загинули в ході бойових дій та окупації.

На Київщині за результатами проведення відпрацювання поліцейські виявили та оглянули 1150 тіл загиблих цивільних громадян.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Київської області.

Поліцейські Київщини продовжують обстежувати населені пункти, які перебували під окупацією військ російської федерації.

"На Київщині за результатами проведення відпрацювання поліцейські виявили та оглянули 1150 тіл загиблих цивільних громадян. Знайдені тіла було доставлено до судово-медичних установ. Хочу підкреслити, що це були саме цивільні громадяни - які не мали жодного відношення до військових чи територіальної оборони. У багатьох людей виявлені кульові поранення " - зазначив очільник Київської поліції Андрій Нєбитов.

Правоохоронці збирають свідчення щодо колаборантів та мародерів, а також встановлюють загиблих внаслідок бойових дій та виявляють місця захоронення громадян, що загинули під час бойових дій та окупації. Надають допомогу населенню та сприяють із налагодженням зв’язку.

Нагадаємо, що ексгумація тіл у Бородянці відкриває все страшніші історії вбивств дорослих і дітей.

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