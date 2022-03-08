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У Київській ОДА назвали найбільш небезпечні напрямки в області

У Київській ОДА назвали найбільш небезпечні напрямки в області

Обласна та місцева влада готова провести евакуацію людей та доставку гуманітарної допомоги в найгарячіші точки, як тільки буде оголошено повний режим тиші.

Київська область зараз є найбільш наповненою російськими окупантами. Вони обстрілюють цивільне населення та не дають проїхати гумконвоям.

Як повідомляє Київська ОДА, найбільш небезпечними напрямками станом на зараз є:



▪️Житомирська траса

▪️Буча - Ірпінь - Гостомель

▪️Макарів

▪️північ Вишгородського району.

"Тривають бої на території деяких населених пунктів Баришівської, Калитянської та Великодимерської територіальних громад Броварського району.

Загарбники продовжують накопичувати війська та техніку, обстрілюються житлові масиви та критична інфраструктура.

Постійні тривоги можливого авіанальоту майже по всій області.

В усіх районах Київщини йде боротьба з диверсійними групами.

Обласна та місцева влада готова провести евакуацію людей та доставку гуманітарної допомоги в найгарячіші точки, як тільки буде оголошено повний режим тиші.

Гуманітарна допомога направляться у всі 7 районів Київщини", - йдеться в повідомленні Київської ОДА.

У Києві всіх добровольців закликають приєднатися до захисту столиці, а також забезпечення безпеки евакуаційних автобусів.

Окупанти обстріляли евакуаційний автобус та ряд сіл на Київщині. За цими фактами уже розпочали розслідування.