У Київській та Донецькій областях без газу лишаються близько мільйона людей

У Київській та Донецькій областях без газу лишаються близько мільйона людей

Загалом у семи областях досі не працюють 35 газорозподільних станцій.

У Київській та Донецькій областях без газу лишаються близько мільйона людей. Відновлення транспортування газу наразі надзвичайно ускладнено через значні пошкодження мереж облгазів та активні військові дії.

Про це повідомляє пресслужба "Оператора ГТС".

Мешканці цих областей опинились на межі гуманітарної катастрофи – без тепла та можливості приготувати їжу.

"Оператор ГТС України" забезпечив технічну можливість відновлення транспортування газу до міста Ізюм (Харківська обл.) через ГРС "Ізюм". Водночас відновленням розподільних газових мереж і запуском газопостачання міста займаються фахівці "Харківгазу".

Також повідомляється, що у Донецькій, Запорізькій, Київській, Луганській, Миколаївській, Харківській та Херсонській областях досі не працюють 35 газорозподільних станцій через військову агресію російських окупантів.

Нагадаємо, через обстріли у Київській області від газу відключили 96 тисяч абонентів.

Раніше повідомлялося, що Німеччина підписала контракт на будівництво СПГ-терміналу.