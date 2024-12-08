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У Київській та інших областях повітряна тривога: над Україною кружляють ворожі БпЛА

Окупанти знову запустили ударні БпЛА.

Частину України 8 грудня охопила повітряна тривога. Кружляють ворожі дрони.

Про це повідомили Повітряні сили України. 

За даними ПСУ, ворожі БпЛА перебувають:

  • в центрі Дніпропетровщини — курс північно-західний;
  • в центрі Полтавщини — курс північно-західний;
  • на  межі Полтавщини та Кіровоградщини — курс північно-західний;
  • на сході Кіровоградщини — курс західний/північно-західний.

О 15:10 сирена пролунала й у Київській області. З південного сходу до столиці залітають ворожі БпЛА, повідомляють ПС. 

Ворожі БпЛА наразі рухаються у двох регіонах України:

  • на сході Черкащини — курс західний/північно-західний;
  • в центрі Київщини — курс західний/північно-західний.

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