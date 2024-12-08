У Київській та інших областях повітряна тривога: над Україною кружляють ворожі БпЛА

Окупанти знову запустили ударні БпЛА.
Частину України 8 грудня охопила повітряна тривога. Кружляють ворожі дрони.
Про це повідомили Повітряні сили України.
За даними ПСУ, ворожі БпЛА перебувають:
- в центрі Дніпропетровщини — курс північно-західний;
- в центрі Полтавщини — курс північно-західний;
- на межі Полтавщини та Кіровоградщини — курс північно-західний;
- на сході Кіровоградщини — курс західний/північно-західний.
О 15:10 сирена пролунала й у Київській області. З південного сходу до столиці залітають ворожі БпЛА, повідомляють ПС.
Ворожі БпЛА наразі рухаються у двох регіонах України:
- на сході Черкащини — курс західний/північно-західний;
- в центрі Київщини — курс західний/північно-західний.
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