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У Київській та ще кількох областях повітряна тривога: атакують ворожі БпЛА

У Київській та ще кількох областях повітряна тривога: атакують ворожі БпЛА

Ворожий "Шахедами". Колаж ТСН.ua

Мешканців "червоних" регіонів закликають перебувати в укриттях.

У Київській та ще кількох областях лунає повітряна тривога. Ворожі БпЛА атакують.

Про це повідомляють моніторингові канали.

Станом на 13:03 "почервоніли" такі області:

  • Сумська
  • Чернігівська
  • Київська

Вже о 13:18 про небезпеку попередили також мешканців Полтавської області.

Рух ударних БпЛА

Як інформують у ПСУ:

  • БпЛА в південній частині Чернігівщини, курсом на Київщину;
  • БпЛА в східній частині Сумщини, курс південний;
  • БпЛА у Василькові на Київщині, курс західний. 

Новина доповнюється...

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