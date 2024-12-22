У Київській та ще кількох областях повітряна тривога: атакують ворожі БпЛА

Мешканців "червоних" регіонів закликають перебувати в укриттях.
У Київській та ще кількох областях лунає повітряна тривога. Ворожі БпЛА атакують.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Станом на 13:03 "почервоніли" такі області:
- Сумська
- Чернігівська
- Київська
Вже о 13:18 про небезпеку попередили також мешканців Полтавської області.
Рух ударних БпЛА
Як інформують у ПСУ:
- БпЛА в південній частині Чернігівщини, курсом на Київщину;
- БпЛА в східній частині Сумщини, курс південний;
- БпЛА у Василькові на Київщині, курс західний.
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