У Київському ТЦК пояснили, чому не можна викидати повістку та яке покарання за це загрожує

У разі неявки особи до ТЦК матеріали направляють до Національної поліції.

В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація. За ухилення від неї передбачена сувора відповідальність.

Про нюанси призову розповів начальник київського мобілізаційного відділення Дарницького районного ТЦК та СП Володимир Новосядлий.

Він розповідає, що у законодавстві визначено перелік підстав, які звільняють осіб від мобілізації, зокрема, бронювання працівників за державними органами влади, підприємствами, установами, організаціями.

"От коли особа отримала повістку, викинула її у смітник і не з'явилася. У разі неявки особи до ТЦК матеріали направляють до Національної поліції. Вони з'являються у базі даних як розшукувані особи", – повідомив Новосядлий.

Відповідно до постанови 1487 Національна поліція має затримати та доставити до ТЦК військовозобов'язаних та резервістів, які вчинили адміністративне правопорушення, для складання протоколу. У такому разі складається протокол про адміністративне правопорушення.

"Якщо особа заявляє, що вона не бажає спілкуватися, то це вже явний факт ухиляння від мобілізації. За це передбачено кримінальну відповідальність. Складають відповідні документи й матеріали подають на досудове розслідування стосовно ухиляння", – наголосив Новосядлий.

Новий законопроєкт про мобілізацію - що відомо

Нагадаємо, до Верховної Ради планують внести ще один альтернативний законопроєкт щодо посилення мобілізації, аби запобігти "полюванню на людей" на вулицях країни.

Ветеран війни та колишній командир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий вважає, що оновлений закон про мобілізацію в Україні мав би розв'язати дві основні проблеми – установлення строку служби та відповідальність для ухилянтів.

Законопроєкт про мобілізацію має бути справедливий, вважає секретар РНБО України Олексій Данілов.

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