У Київському ТЦК пояснили збої з розсиланням повісток оновленням даних через “Резерв+”

Збої з розсиланням повісток, які приходять навіть тим, хто отримав відстрочку від мобілізації, пов’язані з тим, що військовозобов’язані оновлювали дані через систему “Резерв+” і за потреби не з’являлися особисто до ТЦК.

Про це сказав заступник начальника Київського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Юрій Ватрич в ефірі телеканалу “Київ24”.

За його словами, надсилання повісток через “Укрпошту” було запроваджено тоді, коли почала функціонувати нова система “Резерв+”.

“Чому пішов збій? Тому що в “Резерв+” люди оновилися, але ті, хто особисто не прибував до ТЦК, а в багатьох було посилання – прибути до ТЦК для оновлення даних, саме тому система не визначила категорію цього громадянина щодо проходження військової служби під час мобілізації. Людина не прибула, не надала певні довідки, документи, які дають право на відстрочку чи бронювання, і в результаті так і вийшло”, – зазначив Юрій Ватрич.

Нагадаємо, раніше начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ Збройних сил України полковник Роман Горбач розповів, що робити, якщо військовозобов'язаному вручили повістку, але у нього є "бронь".

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