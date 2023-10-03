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У Київському зоопарку народилися дитинчата бізона (фото)

Автор
Марина АзізоваМарина Азізова
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У Київському зоопарку народилися дитинчата бізона (фото)

В родині бізонів народилися дитинчата. Фото: Київський зоопарк

Як живе родина копитних можуть побачити і відвідувачі.

У Київському зоопарку у родині бізона Варяга народилось аж двоє прекрасних теляток. Їх назвали Вітер і Веселка.

Про це повідомляє КП “Київський зоопарк”. 

“Хоч весняно-літній бебі-бум у природі давно минув, у родині бізона Варяга народилось аж двоє прекрасних теляток — Вітер і Веселка. Малята смокчуть тепле мамине молочко і з захватом вивчають навколишній світ”, — розповіли в пресслужбі.

Фото: Київський зоопарк / ©
Фото: Київський зоопарк
Фото: Київський зоопарк / ©
Фото: Київський зоопарк
Фото: Київський зоопарк / ©
Фото: Київський зоопарк

У зоопарку уточнили, що побачити телят можна щодня на копитному ряді біля озера фламінго.

Фото: Київський зоопарк / ©
Фото: Київський зоопарк
Фото: Київський зоопарк / ©
Фото: Київський зоопарк

Нагадаємо, бойові кабанчики із TikTok знайшли дім. Двох вепренят у лісах на Харківщині врятували бійці 92-ї бригади.

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Дата публікації
Перегляди
489
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