У Київському зоопарку народилися дитинчата бізона (фото)

Як живе родина копитних можуть побачити і відвідувачі.

У Київському зоопарку у родині бізона Варяга народилось аж двоє прекрасних теляток. Їх назвали Вітер і Веселка.

Про це повідомляє КП “Київський зоопарк”.

“Хоч весняно-літній бебі-бум у природі давно минув, у родині бізона Варяга народилось аж двоє прекрасних теляток — Вітер і Веселка. Малята смокчуть тепле мамине молочко і з захватом вивчають навколишній світ”, — розповіли в пресслужбі.

Фото: Київський зоопарк

Фото: Київський зоопарк

Фото: Київський зоопарк

У зоопарку уточнили, що побачити телят можна щодня на копитному ряді біля озера фламінго.

Фото: Київський зоопарк

Фото: Київський зоопарк

Нагадаємо, бойові кабанчики із TikTok знайшли дім. Двох вепренят у лісах на Харківщині врятували бійці 92-ї бригади.

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