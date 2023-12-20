У "Київстарі" прокоментували ранкові проблеми зі зв'язком у деяких абонентів

Йдеться не про нову атаку, а про наслідки попередньої.

Технічні проблеми спостерігалися у 5 регіонах України з голосовими послугами. Вони були повязані зі швидкістю відновлення й стабілізацією системи.

Про це в ефірі телемарафону розповів генеральний директор "Київстару" Олександр Комаров.

"Київстар" працює без обмежень

Як наголосив Комаров, роботу, на яку зазвичай потрібні місяці, фахівці зробили за години.

"Були деякі компроміси, на які ми йшли, і зараз ми це виправляємо", – сказав він.

Нових проблем зі зв'язком чи послуги у компанії не очікують. Зараз усі нюанси вирішується паралельно з наданням послуг.

Станом на зараз відновлені усі послуги на 100% по всій території України та за кордоном. У понеділок почалася робота з відновлення міжнародного роумінгу й у вівторок вона була завершена. "Київстар" працює без будь-яких обмежень.

Гендиректор компанії також зауважив, що поки важко оцінити, чи багато абонентів відмовилися від послуг "Київстару". Наразі ще є проблеми з внутрішніми системами й аналітики, які ще відновлюють. Дослідити питання відтоку користувачів можна буде дещо згодом.

Зроблені фундаментальні висновки

Розслідування СБУ щодо кібератаки триває. За словами Комарова, після неї зроблені фундаментальні висновки. Вони стосуватимуться багатьох компаній, які суттєво залежать від IT-інфраструктури.

"Захист будувався на трохи інших принципах. Ми усе це поставили під питання, розробили нові принципи разом з командою СБУ і почали впровадження нових методологій. У нас є дуже проста ціль зробити "Київстар" максимально захищеним від будь-яких нових і додаткових ризиків", – відзначив гендиректор компанії.

Він також додав, що досвід "Київстару" й остаточні висновки, які будуть зроблені після завершення розслідування, допоможуть убезпечити від подібних атак інші високотехнологічні компанії України. В майбутньому це будуть або рекомендації, або директиви.

Нагадаємо, зранку 20 грудня чимало користувачів поскаржилися на новий збій у роботі "Київстару".

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