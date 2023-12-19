У "Київстарі" розповіли про відновлення після атаки: які послуги доступні і над чим ще працюють

Абонентів попросили дочекатися повної стабілізації роботи мережі та запуску всіх послуг, аби отримати компенсації.

"Київстар" продовжує відновлювати роботу мережі після кібератаки. Так, 99% базових станцій на підконтрольній Україні території – у працездатному стані, а клієнтам доступні всі основні базові сервіси.

Про це розповіла речниця "Київстару" Ірина Леліченко в коментарі ТСН.ua.

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Як повідомили у компанії, наразі:

відновлено швидкісний мобільний інтернет в метрополітені Києва та Харкова;

розпочала роботу інформаційна система "Мій Київстар", де абоненти можуть подивитись залишки на рахунках.

телеком мережа "Київстару" практично увійшла в період стабілізації.

"Клієнтам доступні всі основні базові сервіси: послуги звязку та мобільного інтернету, SMS, послуги міжнародного голосового роумінгу та інші. Магазини "Київстару" відновили надання клієнтам більшості сервісів", – зазначила представниця компанії.

Наразі компанія продовжує покращувати роботу послуги "Домашній Інтернет" у Києві та низці інших міст. Також найближчим часом планується:

поступово зняти обмеження у швидкості мобільного інтернету

запустити швидкісний мобільний інтернет у роумінгу для українських абонентів в Німеччині, Чехії, Польщі та інших країн;

"Для стабілізації роботи послуг компанія залучила весь свій наявний технічний персонал, а також міжнародних партнерів зі Швеції, Ірландії, США, Китаю, Фінляндії та інших країн", – каже Леліченко.

Абонентам нагадали, що у випадку, коли SIM-картка не реєструється в мережі, необхідно перезавантажити телефон, або включити і виключити "авіарежим". Також допомагає вибір мережі Київстар у налаштуваннях телефону.

Компанія інформує, що нарахування бонусів та компенсацій абонентам, які не могли користуватись послугами звязку через хакерську атаку, буде здійснено лише після повної стабілізації роботи мережі та запуску всіх послуг.

"Просимо очікувати офіційної інформації. Дякуємо за розуміння та підтримку", – підсумувала речниця "Київстару".

Раніше стало відомо, що "Київстар" відновив доступ до послуг SMS, зокрема – в міжнародному роумінгу.

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