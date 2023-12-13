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У "Київстарі" розповіли про відновлення послуг після кібератаки

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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У "Київстарі" розповіли про відновлення послуг після кібератаки

Гендиректор компанії "Київстар" Олександр Комаров / Фото: Вікіпедія

Абоненти перебували без зв'язку понад добу.

"Київстар" докладає максимум зусиль для відновлення мережі після найбільшої кібератаки в історії глобального телекому. Відновлення мережі відбувається поступово і дуже обережно, бо все ще можливі складно

Про це сказав гендиректор компанії "Київстар" Олександр Комаров у своєму зверненні, пише ТСН.ua.

Комаров розповів про відновлення послуг після атаки на "Київстар"

Комаров розповів про відновлення послуг після атаки на "Київстар"

Які послуги відновили

Станом на 19:00 користувачам почали надавати послуги голосового звязку. Надалі фахівці працюють над поверненням опції смс та передачі даних. Ці послуги можуть відновити вже цієї ночі.

"Дякую вам за вашу підтримку і за ваше розуміння", – акцентував Комаров.

Нагадаємо, увечері, 13 грудня, "Київстар" почав поступово відновлювати мобільний зв'язок по всій Україні.

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Дата публікації
Перегляди
922
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