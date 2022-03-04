У Київстарі та Водафоні розповіли, чому зник і чи є мобільний зв'язок у Херсонській області

У Херсоні пошкодили волоконно-оптичної мережі компанії Київстар.
У Мережі поширюється інформація, що окупанти відімкнули Херсон від мобільного зв'язку.
У компанії Київстар цю інформацію. підтверджують.
"Наразі мобільний зв’язок у місті Херсон та частині населених пунктів області не працює через численні розриви волоконно-оптичної мережі. Відновлення зруйнованих ділянок мережі розпочнеться одразу, як у наших спеціалістів буде доступ до місць пошкодження. Київстар докладатиме усіх зусиль для того, щоб ця ситуація була якнайшвидше вирішена", - повідомили у Києвстарі.
У Водафоні говорять, що їхній зв'язок працює.
"У мережі поширюється інформація про можливі відключення мобільного зв'язку та інтернету. Ця інформація не відповідає дійсності. Оператори та провайдери продовжуватимуть надавати послуги громадянам. Системи оперативно-технічного управління комунікаційними мережами переведені в надзвичайний режим управління. Звертаємо увагу, що можуть бути перебої зі зв'язком. Це насамперед пов'язано з тим, що мережі перевантажені. Просимо Вас здійснювати телефонні дзвінки та обмін повідомленнями в разі потреби. Якщо Ви не можете додзвонитися, здійсніть обмін SMS-повідомленнями", - повідмили у Водафоні.
Втрати росіян, які воюють проти України:
В Міноборони оприлюднили загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.03.
Вони орієнтовно склали:
- особового складу - 9166 осіб (вбиті і поранені),
- танків ‒ 251 од,
- бойових броньованих машин ‒ 939 од,
- артилерійських систем –105 од,
- РСЗВ - 50 од,
- засоби ППО - 18 од,
- літаків – 33 од (уточнюється),
- гелікоптерів – 37 од,
- автомобільної техніки - 404 од,
- легкі швидкісні катери - 2 од,
- цистерн з ППМ - 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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- Після переговорів Росія запустила по Києву балістичні ракети: відео потужного вибуху.
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