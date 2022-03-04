У Київстарі та Водафоні розповіли, чому зник і чи є мобільний зв'язок у Херсонській області

У Київстарі та Водафоні розповіли, чому зник і чи є мобільний зв'язок у Херсонській області

У Херсоні пошкодили волоконно-оптичної мережі компанії Київстар.

У Мережі поширюється інформація, що окупанти відімкнули Херсон від мобільного зв'язку.

У компанії Київстар цю інформацію. підтверджують.

"Наразі мобільний зв’язок у місті Херсон та частині населених пунктів області не працює через численні розриви волоконно-оптичної мережі. Відновлення зруйнованих ділянок мережі розпочнеться одразу, як у наших спеціалістів буде доступ до місць пошкодження. Київстар докладатиме усіх зусиль для того, щоб ця ситуація була якнайшвидше вирішена", - повідомили у Києвстарі.

У Водафоні говорять, що їхній зв'язок працює.

"У мережі поширюється інформація про можливі відключення мобільного зв'язку та інтернету. Ця інформація не відповідає дійсності. Оператори та провайдери продовжуватимуть надавати послуги громадянам. Системи оперативно-технічного управління комунікаційними мережами переведені в надзвичайний режим управління. Звертаємо увагу, що можуть бути перебої зі зв'язком. Це насамперед пов'язано з тим, що мережі перевантажені. Просимо Вас здійснювати телефонні дзвінки та обмін повідомленнями в разі потреби. Якщо Ви не можете додзвонитися, здійсніть обмін SMS-повідомленнями", - повідмили у Водафоні.

Втрати росіян, які воюють проти України:

В Міноборони оприлюднили загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.03.

Вони орієнтовно склали:

особового складу - 9166 осіб (вбиті і поранені),

танків ‒ 251 од,

бойових броньованих машин ‒ 939 од,

артилерійських систем –105 од,

РСЗВ - 50 од,

засоби ППО - 18 од,

літаків – 33 од (уточнюється),

гелікоптерів – 37 од,

автомобільної техніки - 404 од,

легкі швидкісні катери - 2 од,

цистерн з ППМ - 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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