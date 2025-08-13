Чому українські підлітки тікають за кордон / © Freepik

Реклама

Рішення президента Зеленського спростити перетин кордону для молодих українців віком від 18 до 22 років з однієї сторори можна вітати як позитине, з іншої воно несе додаткові ризики для нашої держави.

Таку думку висловив голова неурядової організації «Офіс міграційної політики» та президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник в інтерв’ю hromadske.

«Це, з одного боку, дає можливість молоді самій вирішувати. Бо інакше за них вирішують батьки, коли цим дітям 15 чи 16 років. Діти ще не все розуміють і більшою мірою перебувать під впливом батьків. А ось коли цій молодій людині вже 20-21 рік, вона може ухвалювати більш усвідомлене рішення — їхати чи не їхати. Тому пропозицію Зеленського можна тільки вітати», — каже експерт.

Реклама

З іншого боку, він звернув увагу на соціологічні дослідження, що 83% молодих українців хочуть виїхати за кордон. Тобто це рішення може підсилити міграційні настрої.

Воскобойник також зауважив, що рішенням про дозвіл на виїзд закордон для хлопців до 22 років Зеленський фактично дав відповідь на інше питання — до 18 років мобілізаційний вік не буде знижуватись.

Експерт пояснив, чому українські підлітки прагнуть виїхати за кордон.

«Коли вони бачать, як живуть їхні однолітки в Польщі, Чехії, Німеччині, США, то хочуть жити так само, хочуть мандрувати світом. Вони хочуть отримувати емоції, вони хочуть жити повним життям, і тому вони, з одного боку, атакують своїх батьків, а з іншого боку — батьки самі постійно кажуть своїм дітям, що вони можуть знайти для себе можливості для реалізації десь за кордоном», — припустив він.

Реклама

Воскобойник навів приклад, що у класі, де навчається моя донька, з 13 хлопців залишився лише 1. Це після закінчення дев’ятого класу.

Раніше у «Слузі народу» запропонували дозволити виїзд за кордон чоловікам, що мають відстрочку від мобілізації.

Нагадаємо, в МОН запевнили, що вивозити 17-річних юнаків за кордон через мобілізацію безпідставно.