У клубі Полтави підлітки "відривалися" під російську музику, бо їм "набридла війна": деталі скандалу

Молодь розважалася під треки "Басти", Моргенштерна та інших російських виконавців, які є спонсорами війни проти України.

У Полтаві в одному із закладів розгорівся скандал через компанію молодих людей, яка розважалась під музику артистів Росії, податки яких йдуть на фінансування бомбардувань України. За вчинене молодь не шкодує, ба більше, вони заявили, що їм "набридла ця війна".

Про це розповів український журналіст Костянтин Андріюк.

"Приклад інформаційної війни проти України та важливість виховання наступних поколінь. 354 день повномасштабного вторгнення окупанта на нашу землю! Молодь Полтави в місцевому закладі відривається під "інстасамку", "басту", "моргенштерна" та іншу запоребрикову р*гачк*", - зауважив журналіст, який також показав відео підлітків, які знімали свою вечірку і потім поширили кадри в Мережі.

У коментарях під публікацією українці засудили поведінку молоді, але деякі з них у відповідь заявили, що, мовляв, "втомилися від війни" і просто "живут жизнь".

У закладі також прокоментували ситуацію, де запевнили, що "лише надавали оренду організаторам заходу" і вони не підтримують поведінку та музичний вибір учасників події.

Вони визнали, що організатором були порушені домовленості, тож коли там почала лунати музика артистів РФ, вони припинили захід. Адміністратори стверджують, що від початку повномасштабної війни долучаються лише до тих заходів, кошти з яких йдуть на допомогу ЗСУ.

"Тобто, ми не влаштовували захід, не продавали квитки і не вирішували, які треки будуть лунати зі сцени. Організатором були порушені домовленості. Керівництво прибуло на місце проведення заходу і припинило його достроково. Важливо: ми не підтримуємо музичний вибір та поведінку учасників івенту, який відбувся! Тому його було припинено достроково", - йдеться в повідомленні адміністраторів закладу.

До слова, нещодавно російська "Інстасамка" віддала свій гонорар за одну з пісень на підтримку окупантів, які вбивають мирних людей і нищать інфраструктуру України.

Нагадаємо, Верховна Рада заборонила музику держави-агресорки в українських медіа та громадському просторі.

Раніше скандальний російський репер Моргенштерн, відповідаючи на запитання, чий Крим, сказав: "Не повіриш, але мені так на це пох*й. Мені не цікаво про це говорити".

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