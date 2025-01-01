У книгарні Києва продають антиукраїнську книгу про Бандеру російською мовою: деталі скандалу (фото)

Інцидент набув розголосу в соціальних мережах, особливо зважаючи на те, що про нього стало відомо 1 січня в день народження Степана Бандери.
У Києві, в одній із книгарень мережі магазинків "Лібраріум" виявили книгу російською мовою з пропагандою проти Степана Бандера скандального німецького письменника польського походження Ґжеґожа Россолінського-Лібе.
Про це повідомила волонтерка і громадська активістка Діана Макарова в Facebook.
"Книга, писана й видана російською мовою, з присвяченням: "Посвящается ...... и мирным жителям, погибшим от рук украинских националистов", – зауважила Макарова.
Обурена волонтерка звернулася до персоналу магазину щодо неприпустимості продажу такої літератури. Продавчиня своєю відповіла, що вони "наймані працівники і ні за що не відповідають". Коли Макарова запитала, чи є у неї близькі на фронті, з'ясувалося, що чоловік працівниці наразі воює під Куп'янськом.
"Звичайно, ви наймана працівниця і нічого зробити не можете. Але я скажу вам, що зробила б я. Я б звільнилась з цього магазину. Бо продаж Лібраріумом такої книги це ляпас вашому чоловіку. У першу чергу вашому чоловіку", – переказала свої слова до продавчині Макарова.
Працівниця натомість розповіла, що "Лібраріум" і сам збирає гроші для фронту, зокрема на ДШВ вже зібрали 800 тис грн.
Інцидент набув розголосу в соціальних мережах, особливо зважаючи на те, що про нього стало відомо 1 січня в день народження Степана Бандери.
Про реакцію компанії на те, що в її закладах продають антиукраїнські книги, наразі нічого не відомо.
Що відомо про скандальну книгу не менш скандального письменника
Ґжеґож Россолінський-Лібе – німецький історик польського походження, який спеціалізується на історії Голокосту, Центральної та Східної Європи, фашизму, націоналізму, історії.
В своїх працях активно критикує український національний рух у 1930—1940 рр. (насамперед ОУН та УПА). Також він "атакує" Український інститут національної пам'яті Україи (УІНП) за те, що установа нібито "реабілітує фашизм".
Степана Бандеру у своїх працях Россолінський називає "фашистом", а також вважає, що ОУН (б) скопіювала гасло "Слава Україні" з нацистських аналогів.
"Життя Бандери в подачі автора губиться у нагромадженні описів та аргументів, які повинні довести, що і він, і всі українські націоналісти були й надалі лишаються антисемітами, расистами, фашистами, колаборантами, русофобами тощо. Проте його аргументи – доволі поверхові, а до самої теми він підходить ідеологічно й досить схематично", – йдеться в архівній статті "Історичної правди" про книгу Россолінського.
Раніше повідомлялося, що у Рівному чоловік розбив меморіальну дошку Степанові Бандері.
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