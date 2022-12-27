У Коблевому на берег викинуло ворожу морську міну: вона вибухнула (відео)

Сьогодні, 27 грудня, у курортному селі Коблево, що в Миколаївській області, шторм прибив до берега ворожу морську міну, яка детонувала.

Про це повідомив начальник Нацполіції в Миколаївській області Сергій Шайхета.

"До берега її прибило через шторм і вона вибухнула. На щастя, обійшло без потерпілих. Таких небезпечних предметів дуже багато, тому будьте пильні та не наражайте себе та своїх близьких на небезпеку", - наголосив він.

Також начальник обласної поліції зазначив, що у випадку виявлення вибухівки або будь-який інший небезпечних предметів, необхідно одразу телефонувати за номером 102.

Мінна небезпека в Україні

Станом на кінець листопада в Україні потенційно небезпечними через вибухонебезпечні предмети було близько 175 тисяч квадратних кілометрів територій.

Українців закликають бути уважними та обережними, особливо тих громадян, які повернулись на нещодавно звільнені території, адже там мінна небезпека надзвичайно висока.

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