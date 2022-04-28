У кого із пенсіонерів середня пенсія після індексації становить понад 8500 грн

Після березневої індексації середня пенсія в Україні становить 4370 гривень. Вперше у березні були проіндексовані виплати військовим пенсіонерам, пенсії яких значно зросли. Яка середня пенсія у цієї категорії громадян дізнайтеся у матеріалі ТСН.ua.

Квітневі виплати військовим пенсіонерам, а їх в Україні близько 540 тис. зросли суттєво. Середня пенсія цієї категорії наразі становить понад 8500 гривень, повідомила голова Мінсоцполітики Марина Лазебна.

У березні було проіндексовано пенсії у понад 10,8 млн українських пенсіонерів і вперше, у військових пенсіонерів. У майже 2,5 млн українських пенсіонерів у березні пенсії не були проіндексовані. До категорії цих громадян належать пенсіонери, які продовжують працювати після виходу на пенсію. Їм перерахували пенсії у квітні, а отримати ці підвищені пенсії вони зможуть влітку.

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