У кого можуть відібрати статус внутрішньо переміщеної особи і виплати, які з ним пов'язані / Фото: Getty Images

У кого можуть відібрати статус внутрішньо переміщеної особи і виплати, які з ним пов'язані

У кого можуть відібрати статус внутрішньо переміщеної особи і виплати, які з ним пов'язані

У деяких українців можуть відібрати статус ВПО та соціальні виплати, які з ним пов'язані. У кого саме - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Навіть ті українці, які отримали статус внутрішньо переміщеної особи, можуть його втратити (а разом з ним і всі соціальні виплати) в деяких випадках. Про це розповіли експерти "Безкоштовної правової допомоги".

Статус ВПО можна втратити в тому випадку, якщо не повідомити вчасно про зміну свого місця проживання. Згідно з законом, у внутрішньо переміщеної особи є на це 10 днів після переїзду. Також в разі рішення добровільного повернення додому потрібно повідомити про це уповноваженному органу за місцем отримання довідки не пізніше як за 3 дні до запланованого від'їзду.

Зробити це також можна через портал "Дія". Якщо ж про повернення додому або переїзд не повідомити, всі соціальні виплати доведеться повернути.

В яких ще випадках можуть позбавити статусу ВПО

Відібрати статус внутрішньо переміщеної особи можуть також, якщо вона самостійно подала заяву на відмову від довідки переселенця чи вчинила будь-яке кримінальне порушення. Ще однією причиною є виїзд людини зі статусом ВПО закордон на постійне місце проживання або якщо вона надала неправильні дані про своє місцеперебування.