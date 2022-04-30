У кого можуть забрати авто та інше майно під час війни, хто і коли може отримати компенсацію

Військові адміністрації можуть вилучати в українців майно під час війни. Найчастіше на військові потреби забирають транспорт. Відповіді на запитання, що хвилюють українців - які підстави для вилучення майна, чи можливо отримати компенсацію та що для цього треба зробити, в матеріалі ТСН.ua