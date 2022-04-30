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У кого можуть забрати авто та інше майно під час війни, хто і коли може отримати компенсацію

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У кого можуть забрати авто та інше майно під час війни, хто і коли може отримати компенсацію

Вилучення майна під час війни

Військові адміністрації можуть вилучати в українців майно під час війни. Найчастіше на військові потреби забирають транспорт. Відповіді на запитання, що хвилюють українців - які підстави для вилучення майна, чи можливо отримати компенсацію та що для цього треба зробити, в матеріалі ТСН.ua

Яким чином може вилучатися майно під час війни

  1. Військова адміністрація може забирати майно виключно на оплатній основі. Вартість може відшкодовувати перед вилученням майна або через деякий час після конфіскації. Безоплатно забирати можуть лише майно, яке знаходиться у державній власності.
  2. На мирній території під час воєнного стану рішення про вилучення майна може приймати лише військове командування, окремі його підрозділи, військова адміністрація за погодженням з державною адміністрацією. На території, де відбуваються бойові зіткнення, військове командування може робити це без додаткового узгодження.
  3. Перед вилученням здійснюється оцінка ринкової вартості майна, оригінал висновку про яку надається власнику. 
  4. Для примусового вилучення майна повинен бути складений акт встановленого зразка у якому зазнчені такі відомості:
  • назва військового командування та органу, що погодив рішення про примусове відчуження майна;
  • інформація про власника цього майна;
  • інформація про документ, який встановлює право власності на майно (якщо такий є);
  • опис майна для ідентифікації;
  • сума виплачених коштів (якщо відшкодування вартості виплачують наперед).

Як отримати компенсацію за вилучене майно

  • Компенсація за конфісковане майно може бути виплачена до підписання акта про передачу права власності на майно або після. 
  • Компенсація за вилучене майно здійснюється протягом п'яти років після скасування правового режиму воєнного стану коштом державного бюджету.
  • Щоб отримати компенсацію колишній власник повинен звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем відчуження майна лише
  • Зробити це потрібно лише після скасування воєнного стану. З собою необхідно мати заяву, підписаний під час вилучення акт і документ оцінки вартості майна.

Правові норми відчуження майна у воєнний час

Під час дії воєнного стану військові адміністрації можуть примусово забирати майно, що перебуває у приватній власності  громадян на військові потреби згідно до: 

  • ст. 41 Конституції України,
  • ст. 353 ЦК України,
  • ст. 8 ЗУ «Про правовий режим воєнного стану», 
  • ст. 3 ЗУ «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану». 

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