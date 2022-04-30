У кого можуть забрати авто та інше майно під час війни, хто і коли може отримати компенсацію

Військові адміністрації можуть вилучати в українців майно під час війни. Найчастіше на військові потреби забирають транспорт. Відповіді на запитання, що хвилюють українців - які підстави для вилучення майна, чи можливо отримати компенсацію та що для цього треба зробити, в матеріалі ТСН.ua
Яким чином може вилучатися майно під час війни
- Військова адміністрація може забирати майно виключно на оплатній основі. Вартість може відшкодовувати перед вилученням майна або через деякий час після конфіскації. Безоплатно забирати можуть лише майно, яке знаходиться у державній власності.
- На мирній території під час воєнного стану рішення про вилучення майна може приймати лише військове командування, окремі його підрозділи, військова адміністрація за погодженням з державною адміністрацією. На території, де відбуваються бойові зіткнення, військове командування може робити це без додаткового узгодження.
- Перед вилученням здійснюється оцінка ринкової вартості майна, оригінал висновку про яку надається власнику.
- Для примусового вилучення майна повинен бути складений акт встановленого зразка у якому зазнчені такі відомості:
- назва військового командування та органу, що погодив рішення про примусове відчуження майна;
- інформація про власника цього майна;
- інформація про документ, який встановлює право власності на майно (якщо такий є);
- опис майна для ідентифікації;
- сума виплачених коштів (якщо відшкодування вартості виплачують наперед).
Як отримати компенсацію за вилучене майно
- Компенсація за конфісковане майно може бути виплачена до підписання акта про передачу права власності на майно або після.
- Компенсація за вилучене майно здійснюється протягом п'яти років після скасування правового режиму воєнного стану коштом державного бюджету.
- Щоб отримати компенсацію колишній власник повинен звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем відчуження майна лише
- Зробити це потрібно лише після скасування воєнного стану. З собою необхідно мати заяву, підписаний під час вилучення акт і документ оцінки вартості майна.
Правові норми відчуження майна у воєнний час
Під час дії воєнного стану військові адміністрації можуть примусово забирати майно, що перебуває у приватній власності громадян на військові потреби згідно до:
- ст. 41 Конституції України,
- ст. 353 ЦК України,
- ст. 8 ЗУ «Про правовий режим воєнного стану»,
- ст. 3 ЗУ «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану».
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