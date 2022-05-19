У кого з водіїв можуть забирати авто для потреб ЗСУ: зареєстрований новий законопроєкт

У кого з водіїв можуть забирати авто для потреб ЗСУ: зареєстрований новий законопроєкт

У Раді хочуть дозволити відбирати автомобілі у п'яних або під дією наркотиків водіїв та віддавати їх на потреби армії, поліції та інших держструктур.

Відповідний законопроєкт №7382 зареєстрований на сайті Верховної Ради 17 травня 2022 року. Автори цього законопроєкту хочуть внести зміни до ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення - за водіння машини в нетверезому стані конфіскувати авто. Норму пропонують ввести на час воєнного стану до закінчення війни в Україні.

Також п'янім водії повинні будуть заплатити штраф за цією статтею. Нагадуємо, що з 17 березня 2021 року підвищена відповідальність за ст. 130 КУпАП за водіння в нетверезому стані. Сума штрафу та нетверезе керування машиною виросла до 17 000 грн (замість 10 200 грн) з позбавленням права керування на рік. Водіїв яких двічі впіймали нетверезими за кермом суд позбавляє прав на 3 роки та штрафує вже на 34 000 грн. Суд може також заарештувати таких водіїв на 10 діб або ж конфіскувати у них автомобіль.

Автори законопроєкту №7382 пропонують доповнити ст. 130 КоАП можливістю конфіскації транспортного засобу у осіб, що знаходяться в стані алкогольного, наркотичного сп'яніння для подальшої передачі його на потреби підрозділів ВСУ, МВС, або ГС ЧС (за рішенням Кабміну або уповноваженого органу).

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