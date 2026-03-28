ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
140
Час на прочитання
2 хв

У кого можуть забрати авто на потреби ЗСУ

Під час воєнного стану в Україні можуть вилучати транспорт для потреб ЗСУ, однак для цього існують чіткі обмеження та процедура.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Вилучити можуть лише транспорт, який підходить для військових потреб / © Pixabay

Під час дії воєнного стану в Україні передбачено можливість залучення транспортних засобів громадян, підприємств та організацій для потреб Збройних сил.

Військово-транспортний обов’язок встановлюється з метою задоволення потреб Збройних Сил України на особливий період транспортними засобами і технікою. Цей обов’язок поширюється як на місцеві, центральні органи влади, підприємства та установи, так і на громадян — власників транспортних засобів.

Мобілізувати транспортний засіб можуть представники ТЦК і СП (територіальний центр комплектування і соціальної підтримки).

Зокрема, якщо у громадянина у власності знаходиться більше одного транспортного засобу — то автомобіль (чи інший транспортний засіб) можуть мобілізувати на потреби ЗСУ. Відповідно, це не стосується тих, хто має у власності лише один транспортний засіб.

Повернення транспортних засобів власнику здійснюється протягом 30 календарних днів від моменту оголошення демобілізації.

До слова, лише Кабінет міністрів визначає порядок та норми виконання військово-транспортного обов’язку. Безпосередньо залучення транспортних засобів під час мобілізації здійснюється на підставі рішень місцевих державних адміністрацій, що оформлюються відповідними розпорядженнями.

Водночас для підприємств ситуація інша. Вилучення транспорту на заводах і виробництвах відбувається значно частіше і вважається стандартною практикою.

Підприємства зобов’язані двічі на рік подавати до територіальних центрів комплектування інформацію про свій автопарк. У разі потреби техніку можуть залучати для потреб ЗСУ на підставі рішення місцевої адміністрації. Таке вилучення має супроводжуватися актом приймання-передавання, а також передбачає компенсацію у разі пошкодження чи втрати майна.

Раніше повідомлялося про те, що розшук від ТЦК може втратити чинність. Експерти розповіли, коли ТЦК втрачає право штрафувати за порушення правил обліку.

Дата публікації
Кількість переглядів
140
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie