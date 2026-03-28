У кого можуть забрати авто на потреби ЗСУ

Вилучити можуть лише транспорт, який підходить для військових потреб / © Pixabay

Реклама

Під час дії воєнного стану в Україні передбачено можливість залучення транспортних засобів громадян, підприємств та організацій для потреб Збройних сил.

Військово-транспортний обов’язок встановлюється з метою задоволення потреб Збройних Сил України на особливий період транспортними засобами і технікою. Цей обов’язок поширюється як на місцеві, центральні органи влади, підприємства та установи, так і на громадян — власників транспортних засобів.

Мобілізувати транспортний засіб можуть представники ТЦК і СП (територіальний центр комплектування і соціальної підтримки).

Реклама

Зокрема, якщо у громадянина у власності знаходиться більше одного транспортного засобу — то автомобіль (чи інший транспортний засіб) можуть мобілізувати на потреби ЗСУ. Відповідно, це не стосується тих, хто має у власності лише один транспортний засіб.

Повернення транспортних засобів власнику здійснюється протягом 30 календарних днів від моменту оголошення демобілізації.

До слова, лише Кабінет міністрів визначає порядок та норми виконання військово-транспортного обов’язку. Безпосередньо залучення транспортних засобів під час мобілізації здійснюється на підставі рішень місцевих державних адміністрацій, що оформлюються відповідними розпорядженнями.

Водночас для підприємств ситуація інша. Вилучення транспорту на заводах і виробництвах відбувається значно частіше і вважається стандартною практикою.

Реклама

Підприємства зобов’язані двічі на рік подавати до територіальних центрів комплектування інформацію про свій автопарк. У разі потреби техніку можуть залучати для потреб ЗСУ на підставі рішення місцевої адміністрації. Таке вилучення має супроводжуватися актом приймання-передавання, а також передбачає компенсацію у разі пошкодження чи втрати майна.

