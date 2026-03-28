У кого можуть забрати авто на потреби ЗСУ
Під час воєнного стану в Україні можуть вилучати транспорт для потреб ЗСУ, однак для цього існують чіткі обмеження та процедура.
Під час дії воєнного стану в Україні передбачено можливість залучення транспортних засобів громадян, підприємств та організацій для потреб Збройних сил.
Військово-транспортний обов’язок встановлюється з метою задоволення потреб Збройних Сил України на особливий період транспортними засобами і технікою. Цей обов’язок поширюється як на місцеві, центральні органи влади, підприємства та установи, так і на громадян — власників транспортних засобів.
Мобілізувати транспортний засіб можуть представники ТЦК і СП (територіальний центр комплектування і соціальної підтримки).
Зокрема, якщо у громадянина у власності знаходиться більше одного транспортного засобу — то автомобіль (чи інший транспортний засіб) можуть мобілізувати на потреби ЗСУ. Відповідно, це не стосується тих, хто має у власності лише один транспортний засіб.
Повернення транспортних засобів власнику здійснюється протягом 30 календарних днів від моменту оголошення демобілізації.
До слова, лише Кабінет міністрів визначає порядок та норми виконання військово-транспортного обов’язку. Безпосередньо залучення транспортних засобів під час мобілізації здійснюється на підставі рішень місцевих державних адміністрацій, що оформлюються відповідними розпорядженнями.
Водночас для підприємств ситуація інша. Вилучення транспорту на заводах і виробництвах відбувається значно частіше і вважається стандартною практикою.
Підприємства зобов’язані двічі на рік подавати до територіальних центрів комплектування інформацію про свій автопарк. У разі потреби техніку можуть залучати для потреб ЗСУ на підставі рішення місцевої адміністрації. Таке вилучення має супроводжуватися актом приймання-передавання, а також передбачає компенсацію у разі пошкодження чи втрати майна.
Раніше повідомлялося про те, що розшук від ТЦК може втратити чинність. Експерти розповіли, коли ТЦК втрачає право штрафувати за порушення правил обліку.