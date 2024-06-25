"У Колі буде все в порядку": ексміністр пояснив, чому Тищенку не "світить" суворе покарання

Правоохоронці повідомили про підозру Миколі Тищенку.
Народному депутату Миколі Тищенку повідомлено про підозру за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі. Так, 20 червня група осіб за вказівкою нардепа протиправно позбавила волі ексвійськового ЗСУ – його утримували протягом певного часу та завдали тілесних ушкоджень. Офісом Генпрокурора погоджено клопотання щодо обрання Миколі Тищенку запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.
На скандал із Тищенком відреагував колишній міністр соціальної політики Павло Розенко.
"Не розділяю оцієї всієї "щенячої радості" від чергової піар-акції "фоточки з обшуку - вручення підозри", - написав Розенко.
На думку ексміністра, Миколі Тищенку не загрожує суворе покарання. Бо за його словами, нардеп, зокрема раніше задекларував свої статки.
"Вся Коліна готівка, люксові годинники – раніше задекларовані і будуть швидко (але дуже тихо) повернуті їх власнику. Статті про «незаконне збагачення», «зловживання владою», корупційних статей в підозрі немає. Підозра в «незаконному утриманні та позбавлення волі» виглядає просто смішно… у Колі буде все в порядку", - пояснив у дописі ексміністр Павло Розенко.
Розенко також показав скриншот з декларації Тищенка, зокрема перелік дороговартісних годинників, які має нардеп.
Нагадаємо, у Миколи Тищенка провели обшук – що знайшли у нардепа (фото).
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