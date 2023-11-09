У Коломойського виявили нові захворювання, він не може перебувати у СІЗО, - адвокат

Захисники бізнесмена Ігоря Коломойського заявили про необ'єктивність слідства та погіршення стану здоров'я свого клієнта. За їхніми словами, в СІЗО у Коломойського виявили нові захворювання, які неможливо лікувати в умовах ізоляції.

Про це пише УНІАН з посиланням на заяву на прес-конференції у Києві.

Адвокат Олег Пушкарь вчергове наголосив на необгрунтованості підозри, яку Коломойському оголосили правоохоронці. Зокрема, він нагадав, що бізнесмена звинувачують у нібито фіктивному внесенні 6 млрд готівки до каси, тоді як за документами ці гроші внесені все ж були. Відтак, за словами Пушкаря, у касі банку мала б бути облікована нестача такої значної суми, однак її не зафіксовано.

"Жодних даних, які б вказували на те, що з банку десь була вилучена сума у 6 млрд грн, не встановлено", - зауважив адвокат. Він також зауважив, що під час націоналізації банку та його перевірки профільними службами та новим менеджментом такої нестачі також не було виявлено.

За його словами, вже через кілька місяців після початку досудового розслідування та оголошення підозр Коломойському "ПриватБанк" заявив, що дізнався про своє фігурування у справі зі ЗМІ.

Пушкарь підкреслив, що обидва свідки обвинувачення не підтверджують версію слідчих про фіктивне внесення готівки до каси.

Він також додав, що слідство - понад 50 прокурорів та детективів - не виконує задоволені судом клопотання про допит осіб, зокрема, голів Нацбанку, та здійснення слідчих дій, які могли б надати докази на виправдання Коломойського. Крім того, й уже державний "ПриватБанк" затягує розгляд клопотань адвокатів про отримання необхідних документів від банку, яке погоджене ухвалою суду.

Також читайте Коломойському чинять штучні перешкоди для зміни запобіжного заходу – адвокат

"Незважаючи на усі ці затягування та фактори, які дають можливість тримати особу під вартою та продовжувати строки досудового розслідування, можна чітко прорахувати, що ця справа завершиться нічим", - впевнений Пушкарь.

На його думку, і докази, до яких адвокати отримають доступ найближчим часом, зокрема, документи з "ПриватБанку", свідчитимуть про те, що версія досудового розслідування хибна. Зокрема, йдеться про документи про перерахування цих коштів іншим компаніям після внесення їх до каси банку.

Захисник підкреслив, що розслідування є необ'єктивним, і він не сподівається на те, що це зміниться. Зокрема, з моменту реєстрації кримінального провадження до оголошення про підозру минуло досить мало часу. Крім того, бізнесмена нібито вважають організатором цієї "схеми", однак жодного ймовірного виконавця слідство так і не встановило. Водночас він уточнив, що за ці місяці досудового розслідування слідство не надало жодних нових доказів, які б підтверджували вину Коломойського.

Інший адвокат бізнесмена Олександр Лисак також наголошував на дивному виявленні нібито відсутності 6 млрд грн аж у 2023 році, коли, за версією слідства, це сталося ще у 2013-2014 роках.

"Якщо у 2016 році під час націоналізації банку перевіряли відповідні комісії, то вони мали б це виявити... Це мільярди гривень... Для "ПриватБанку" та державних установ нібито відсутність цих коштів теж була несподіванкою", - додав він.

Відтак, "дуже велике запитання", за словами Лисака, що з 2016 року нібито відсутність цих коштів не виявили. Адвокат також зазначив, що за два тижні після першого оголошення підозри правоохоронці її змінили, замінивши потерпілу сторону на "ПриватБанк".

За його словами, усе свідчить про те, що слідство не належним чином готувалося до оголошення підозри та не зібрало достатню кількість доказів. Адвокати бізнесмена заявили, що наполягають на тому, що злочину не було.

Захисник вчергове наголосив на належній процесуальній поведінці Коломойського, його самостійному прибуттю на засідання та відсутності ризиків уникнення бізнесменом правосуддя. Адже сам він зацікавлений у якнайшвидшому розгляді цієї справи.

Лисак зауважив, що з початку тримання під вартою стан здоров'я Коломойського погіршився. Лікар, який обстежив його, радив провести курс лікування та певні маніпуляції для покращення стану здоров'я.

"На нашу думку, Ігор Валерійович не може утримувати в ізоляції в умовах відсутності нормального медичного забезпечення. Оскільки були виявлені додаткові захворювання. Спостерігається динаміка погіршення стану здоров'я в умовах слідчого ізолятора", - сказав адвокат.

Відтак, захист просить пом'якшити бізнесмену запобіжний захід, принаймні замінивши тримання під вартою на домашній арешт, де він зможе отримувати належну медичну допомогу та конструктивно брати участь у досудовому слідстві.

Нагадаємо, 27 жовтня суд подовжив Коломойському термін тримання під вартою до 2 січня. Бізнесмена підозрюють у шахрайстві, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом та в заволодінні 5,8 млрд грн "ПриватБанку". Коломойський перебуває під вартою від початку вересня з альтернативою застави у 3 млрд 891 млн грн.