У Коломиї жінка вдарила ексчоловіка каструлею: суд призначив несподівано м’яке покарання

У Коломиї жінка під час сварки вдарила колишнього чоловіка каструлею по обличчю — за це суд призначив їй штраф у 850 гривень.

У Коломиї Івано-Франківської області суд оштрафував жінку на 850 гривень за побиття колишнього чоловіка каструлею під час сварки.

Про це пише “Бліц-інфо”.

Інцидент стався 26 лютого 2026 року на кухні житлового будинку. Під час конфлікту між колишнім подружжям жінка схопила каструлю та вдарила чоловіка по голові й обличчю. У потерпілого зафіксували синці та садна.

Як встановив суд, обвинувачена повністю визнала провину та розкаялася. Справу розглянули у спрощеному порядку без виклику сторін.

Суд врахував щире каяття як пом’якшувальну обставину, але зазначив, що обтяжувальним фактором є те, що постраждалий — колишній член родини.

У результаті жінку визнали винною в умисному легкому тілесному ушкодженні та призначили штраф у розмірі 850 гривень.

Нагадаємо, що раніше ми писала про те, що українка побила сковорідкою і засунула голову у смітник: у Криму жінка ледь не уколошкала чоловіка за підтримку війни в Україні

Кримчанка намагалася вбити свого чоловіка через те, що він підтримував "спеціальну воєнну операцію" в Україні.

