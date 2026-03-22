- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 31
- Час на прочитання
- 1 хв
У Коломиї жінка вдарила ексчоловіка каструлею: суд призначив несподівано м’яке покарання
У Коломиї Івано-Франківської області суд оштрафував жінку на 850 гривень за побиття колишнього чоловіка каструлею під час сварки.
Про це пише “Бліц-інфо”.
Інцидент стався 26 лютого 2026 року на кухні житлового будинку. Під час конфлікту між колишнім подружжям жінка схопила каструлю та вдарила чоловіка по голові й обличчю. У потерпілого зафіксували синці та садна.
Як встановив суд, обвинувачена повністю визнала провину та розкаялася. Справу розглянули у спрощеному порядку без виклику сторін.
Суд врахував щире каяття як пом’якшувальну обставину, але зазначив, що обтяжувальним фактором є те, що постраждалий — колишній член родини.
У результаті жінку визнали винною в умисному легкому тілесному ушкодженні та призначили штраф у розмірі 850 гривень.
Нагадаємо, що раніше ми писала про те, що українка побила сковорідкою і засунула голову у смітник: у Криму жінка ледь не уколошкала чоловіка за підтримку війни в Україні
Кримчанка намагалася вбити свого чоловіка через те, що він підтримував "спеціальну воєнну операцію" в Україні.