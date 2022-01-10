У колонії Бердичева сталося вбивство: засуджений смертельно травмував іншого

Розпочато кримінальне провадження.

У Бердичівській виправній колонії 8 січня сталося вбивство: один із засуджених смертельно травмував іншого.

Про це повідомила пресслужба Житомирської обласної прокуратури.

Слідство встановило, що опівночі 8 січня в камері дільниці посиленого контролю колонії між ув’язненими стався словесний конфлікт. Згодом він переріс у бійку. Для одного із засуджених це закінчилося смертельним травмуванням голови.

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У злочині підозрюють 37-річного ув’язненого. Він від 2004 року відбуває покарання за вбивство, зокрема за замах на вбивство у колонії - терміном 21 рік 8 місяців позбавлення волі. Наразі подано клопотання до суду щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

"За процесуального керівництво Бердичівської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування кримінального провадження за фактом умисного вбивства, вчиненого особою, яка раніше вчинила умисне вбивство", - йдеться у повідомленні.

Крім того, прокуратура розпочала кримінальне провадження стосовно посадовців установи за фактом неналежного виконання службових обов’язків.

Зазначається. що Матеріали провадження для проведення досудового розслідування скеровані до Територіального управлінн ДБР у Хмельницькому Житомирська обласна прокуратура здійснює процесуальне керівництво.

Як повідомлялося. у м. Вараш Рівненської області у неділю, 9 січня, 44-річна жінка вбила 42-річного чоловіка, який приревнував її. Тіло 42-річного чоловіка знайшов його 58-річний сусід, який викликав поліцію. Правоохоронці затримали підозрювану.

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