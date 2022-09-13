У колонії Оленівки показово покращили умови для полонених перед візитом місії ООН

У колонії Оленівки покращили побутові умови для полонених перед візитом місії ООН.

Головне управління розвідки з’ясувало, що в колонії Оленівки покращили побутові умови для полонених. Імовірно, це трапилось напередодні візиту місії ООН, який може відбутись найближчим часом.

Про це розповів представник ГУР Андрій Юсов в інтервю Суспільному.

За його словами, є інформація, що віднедавна почали покращувати побутові умови в Оленівці.

"Вперше за дуже довгий період навіть перукаря запросили. Раціон харчування покращується. Враховуючи, що росіяни вміють робити показуху, це може свідчити про те, що вони готуються до візиту місії. Він може відбутись. Це дуже добре, і ми сподіваємось, що її робота буде об'єктивною", — сказав Юсов.

Нагадаємо, 8 вересня стало відомо, що місія ООН має найближчими днями прибути до окупованої Оленівки у Донецькій області, де загарбники стратили українських військовополонених.

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