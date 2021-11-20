"У кольорі території РФ": дитячий атлас від National Geographic надрукував мапу України без Криму

Півострів надрукований у тому ж кольорі, що й країна-окупант.
У дитячому атласі від National Geographic Україну надрукували без Криму.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив колишній нардеп Остап Єднак.
"Дуже прикро, що придбавши для своїх дітей атлас поважного видавництва National Geographic, бачиш дуже дивне зображення Криму в кольорі території Росії. Видавництво з центральним офісом у Вашингтоні. Сором та ганьба", - написав він та додав відповідні світлини.
Крім того, на декількох мапах Крим розмежували з українською державою ще й пунктирною лінією російського кордону.
Варто зазначити, що така помилка не поодинока. Час від часу у подібні скандали потрапляють різні видання та компанії. Так, нещодавно найбільша у світі онлайн-платформа для пошуку автомобільних попутників BlaBlaCar опублікувала рекламу з картою України без Криму. До цього такі помилки робили Apple, компанія-перевізник з Великої Британії CAME-RO, JBL та інші.