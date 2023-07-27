У комітеті Ради підтримали законопроєкт про повернення електронних декларацій

Комітет Верховної Ради України з питань антикорупційної політики підтримав новий законопроєкт про відновлення декларування до першого читання.

Про це повідомив нардеп Ярослав Юрчишин.

За його словами, Комітет підтримав проєкт закону:

без приховування житла яким користувалися під час війни

без приховування декларацій - вони всі будуть публічними. Окрім приватної інформації про декларанта та тих, хто є в її/його декларації

без інших дірок

з тим, що військові не подають декларації, поки виконують військовий обов'язок

Водночас Юрчишин вважає, що нардепи можуть запропонувати велику кількість правок до редакції законопроєкту.

"Загалом ну дуже хороший проект. Що суспільний та міжнародний тиск благочинний робить. Це не може не тішити. Але є одне але. Це лише перше читання. То ж, коли парламент його затвердить найближчими днями, то як ви думаєте, скільки правок накидають мої колеги? До цього рекорд був понад 4 тис....5 буде? Всіх спамерів підсвітлюватимемо публічно. Як і тих, хто не проголосує", - обіцяє нардеп.

Нагадаємо, після скандалу з "Мальдівською дипломатичною місією" нардепа Юрія Арістова у Раді пропонують закрити кордони для депутатів і міністрів та повернути електронні декларації.

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