У Комишувасі розшукали жінку, яка зникла після удару КАБами: в якому вона стані

У Комишувасі тривають пошуково-рятувальні роботи / © ДСНС

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Російська армія 2 листопада скинула керовані авіабомби на Комишуваху в Запорізькій області. Ще одну жінку, яка вважалася зниклою безвісти після атаки, розшукали поліцейські.

Про це повідомив очільник Національної поліції в Запорізькій області Артем Кисько.

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Після авіаудару рідні втратили зв’язок із 56-річною Ольгою. Жінка могла перебувати в районі обстрілу. Близькі припускали, що вона опинилася під завалами зруйнованого укриття. Її розшукали. На щастя, вона жива та неушкоджена.

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Попри складну безпекову ситуацію розшукові заходи в Комишувасі не припиняються. У селищі, де майже відсутній мобільний зв’язок, доводиться відпрацьовувати адреси людей, заявлених як зниклі безвісти. Пересування територією ускладнюють постійна загроза атак безпілотників та ворожі обстріли.

Загалом впродовж трьох діб поліцейські провели велику розшукову роботу і встановили місцеперебування сімох людей, з якими не було зв’язку. Існувала ймовірність, що вони можуть перебувати під завалами.

Удари по укриттю в Комишувасі — що відомо

2 листопада російські окупанти скинули на Комишуваху дев’ять авіабомб. Спочатку під удар потрапили люди, які прийшли отримати гуманітарну допомогу. Згодом ворог завдав повторного удару, коли на місці «прильотів» працювали рятувальники.

Т.в.о очільника ОВА Михайло Семікін повідомив, що росіяни здійснили прицільну комбіновану атаку. Спочатку застосували керовані авіабомби ФАБ-500, а згодом на підземне укриття скинули потужніші ФАБ-3000 — тритонну авіабомбу, яка містить майже півтори тонни вибухівки.

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Кількість жертв перевищила 40 осіб. Пошуково-рятувальні роботи тривають четверту добу. За даними правоохоронців, під завалами ще можуть перебувати 33 людини.

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