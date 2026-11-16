У Комишувасі завершили пошуки після російської атаки: скільки людей загинули

Комишуваха / © ДСНС

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У селищі Комишуваха Запорізької області завершилися двотижневі пошуково-рятувальні роботи на місці російського обстрілу 2 листопада. Внаслідок атаки загинули 72 людини, ще четверо вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський.

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За його словами, рятувальники та поліцейські працювали за кілька кілометрів від лінії фронту під постійною загрозою нових атак.

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За два тижні російські війська 11 разів обстріляли селище, дев’ять ударів влучили прямо в місце розбору завалів. Лише через ці повторні обстріли поранено трьох поліцейських і чотирьох рятувальників, також пошкоджено техніку.

«На жаль, обстріл Комишувахи 2 листопада 2026 року став одним із найтрагічніших за час повномасштабної війни. Загинули 72 людини, зокрема рятувальники, поліцейські, працівники гімназії та ЦНАПу, комунальники та медпрацівники. Серед загиблих — вчителька, яка щодня приходила до укриття, аби провести онлайн-уроки для дітей, які виїхали з громади», — зауважив Іван Вигівський.

Щоб розібрати завали та знайти загиблих, залучили інженерну техніку і кінологів. Експерти безперервно працювали та провели десятки ДНК-тестів для встановлення осіб загиблих. Попри це, четверо людей досі вважаються зниклими безвісти.

Ще четверо постраждалих, яких врятували в перші години після удару, залишаються в лікарнях під наглядом медиків. Наприкінці звернення очільник МВС подякував поліцейським, рятувальникам, волонтерам і військовим, які два тижні працювали на місці трагедії під загрозою для життя.

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Росія атакувала Комишувасі — останні новини

Нагадаємо, близько 09:45 2 листопада російські війська вдарили двома керованими авіабомбами по гімназії «Джерело», зруйнувавши спортзал і господарську споруду. Невдовзі пролунала нова повітряна тривога, і люди спустилися в підземне сховище закладу, щоб перечекати небезпеку.

Під час повторного нальоту росіяни цілеспрямовано скинули бомбу ФАБ-3000 прямо на підземну частину школи, де працював «Пункт незламності» та ховалися місцеві мешканці. Від сильного вибуху споруда обвалилася, заблокувавши людей усередині.

Українська розвідка вже ідентифікувала причетних до цієї атаки російських військових. Удар спланував начальник групи вогневого ураження штабу угруповання «Днепр» полковник Федір Зубаков, залучивши чотири винищувачі-бомбардувальники Су-34. У ГУР також встановили шістьох пілотів, які безпосередньо скидали бомби на будівлю.

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