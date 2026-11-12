У Комишувасі знайшли тіла ще двох загиблих: пошукова операція триває 11 добу

Атака на Комишуваху. / © ДСНС

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У Комишувасі Запорізької області вже 11 добу триває пошукова операції після ударів КАБами по підземній школі. Наразі вже вдалося ідентифікувати 48 жертв російського удару.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

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Після трьох днів безрезультатних пошуків рятувальникам вдалося виявити тіла ще двох загиблих. Також на місці трагедії знайшли фрагменти тіл інших жертв.

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Паралельно фахівці центру розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, встановлюють особи загиблих.

Зазначається, що на місці працюють кінологи, криміналісти, слідчі і підрозділи рятувальників із Дніпропетровської, Івано-Франківської та Харківської областей.

Атака на Комишуваху / © ДСНС

Атака на Комишуваху / © ДСНС

Атака на Комишуваху / © ДСНС

Атака на Комишуваху / © ДСНС

Удари по Комишувасі — що відомо

Близько 09:45 2 листопада російські війська скинули дві керовані авіабомби на гімназію «Джерело». Унаслідок ударів були зруйновані спортивна зала та господарська будівля. Після першої атаки знову було оголошено тривогу і люди намагалися врятуватися від російських авіабомб у підземному укритті гімназії.

Однак під час нового удару росіяни скинули ФАБ-3000 безпосередньо на підземне приміщення навчального закладу, де розташовувалися «Пункт незламності» та укриття для місцевих жителів. Потужний вибух зруйнував приміщення, а люди опинилися під завалами.

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Українська розвідка встановила російських військових, причетних до авіаудару. Операцію спланував полковник Федір Зубаков — начальник групи вогневого ураження штабу угруповання військ «Днепр». Для атаки залучили чотири винищувачі-бомбардувальники Су-34. ГУР встановило особи шістьох льотчиків, які безпосередньо скидали авіабомби.

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