У Конгресі називали "мертвою" допомогу Україні, Шольц летить на переговори до США: головні новини ночі 27 січня 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- Спікер Палати представників назвав "мертвим" законопроєкт про допомогу Україні Читати далі –>
- Путін дарма чекає на повернення Трампа у Білий дім — ексгенсек НАТО Читати далі –>
- У ЗСУ заявили, що загарбники вже шкодують, що зайшли у село Крохмальне на Харківщині Читати далі –>
- КНДР прагне створити балістичні ракети дальнього радіусу дії — США Читати далі –>
- Шольц летить до США, щоб обговорити допомогу Україні - Bloomberg Читати далі –>
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