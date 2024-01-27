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У Конгресі називали "мертвою" допомогу Україні, Шольц летить на переговори до США: головні новини ночі 27 січня 2024 року

У Конгресі називали "мертвою" допомогу Україні, Шольц летить на переговори до США: головні новини ночі 27 січня 2024 року

Конгрес США / Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:

  • Спікер Палати представників назвав "мертвим" законопроєкт про допомогу Україні Читати далі –>
  • Путін дарма чекає на повернення Трампа у Білий дім — ексгенсек НАТО Читати далі –>
  • У ЗСУ заявили, що загарбники вже шкодують, що зайшли у село Крохмальне на Харківщині Читати далі –>
  • КНДР прагне створити балістичні ракети дальнього радіусу дії — США Читати далі –>
  • Шольц летить до США, щоб обговорити допомогу Україні - Bloomberg Читати далі –>

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