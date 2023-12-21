У Конгресі США знайшли нові способи припинення нафтових доходів Росії

У Палаті представників група конгресменів звернулася з листом до радника національної безпеки США Джейка Саллівана з пропозицією посилити енергетичні санкції проти РФ.

Про це йдеться у листі, опублікованому 20 грудня комітетом з фінансових послуг Палати представників Конгресу.

У ньому конгресмени зазначають, що обмеження цін на російську нафту дозволяє Росії продовжувати фінансувати війну проти України.

"Ми пишемо, щоб закликати адміністрацію Байдена націлитися на доходи Москви у твердій валюті, відмовившись від невдалої схеми обмеження цін на нафту та запровадивши комплексні енергетичні санкції проти Росії", – вказано у повідомленні.

Зокрема, лише Китай імпортував з країни-агресорки сирої нафти та нафтопродуктів на суму понад 57 мільярдів доларів. Як наслідок - Кремль планує подвоїти витрати на оборону.

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"Потрібно вживати інших заходів, які перешкоджатимуть Москві отримати кошти для підтримки армії. Вони передбачають припинення ліцензування Мінфіном США енергетичних операцій з російськими банками, які потрапили під санкції. Саме це дозволяло Росії використовувати американську фінансову систему для будь-яких операцій, пов’язаних з продажем нафти та газу", - вказано у повідомленні.

Як ми писали раніше, російські чиновники і керівники швидко об'єдналися, щоб знайти обхідні шляхи санкціям та заборонам, які запровадили Захід та США.

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