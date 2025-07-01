У Конгресі США назвали Путіна злочинцем та висунули жорстку вимогу до Росії

Конгрес США / © Associated Press

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Конгрес США вимагає від РФ повернути викрадених українських дітей. Двопартійну резолюцію представили конгресмени Грегорі Мікс і Майкл Маккол.

Резолюція Конгресу США засуджує викрадення і насильницьке переміщення українських дітей з боку РФ і закликає повернути їх до моменту укладення будь-якої мирної угоди.

«Путін є воєнним злочинцем, і під його керівництвом російські військові жорстоко викрали й незаконно депортували десятки тисяч українських дітей з їхньої батьківщини. Ці злочини не є поодинокими випадками, вони є прямим наслідком війни, яку Путін розв’язав за власним вибором», — йдеться у документі.

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У Конгресі зазначили, що відз початку повномасштабної війни, лише за офіційними даними РФ примусово перемістила щонайменше 19 500 українських дітей.

Нагадаємо, ООН внесла Росію до «списку ганьби» за злочини проти українських дітей.

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