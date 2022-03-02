У Конотопі місцеві жителі відправили окупантів-перемовників слідом за російським кораблем і з підсрачниками (відео)

У Конотопі місцеві жителі відправили окупантів-перемовників слідом за російським кораблем і з підсрачниками (відео)

Жителі міста вигнали окупантів з лайками і підсрачниками.

У Конотопі Сумської області місцеві жителі розлютилися і вигнали "нах**й" окупантів з міста, супроводжуючи їхній вихід лайкою, криками "Ганьба!" і підсрачниками.

Відео виклали в Мережі.

Розгнівані жителі Конотопа облаяли окупантів, які прийшли домовлятися про те, що місто здасться, а вони своєю чергою не будуть стріляти по інфраструктурі. Перемовини закінчилися явно не на користь окупантів.

Розлючені містяни прогнали переговорників із ганьбою із центру міста. Окупантом не вдалося домовитися з мером міста, а самому Семеніхіну навіть довелося захищати окупантів, щоб люди не вчинили над ними самосуд.

Розгнівані городяни створили коридор ганьби для загарбників, які приїхали на військовому авто та БТР.

Пізніше голова Сумської ОДА Дмитро Живицький повідомив, що в переговорах із загарбниками в Конотопі було досягнуто домовленості, що введення військ не буде, але українська сторона по них не стрілятиме.

"Розмова з росіянами у Конотопі уповноваженого мною від військової адміністрації тривала близько 12 хвилин. Я був на гучному зв'язку під час переговорів. Домовленість наступна: ні про яку зміну влади не може йтися. Вони зацікавлені у правопорядку. Введення військ не буде. Прапор український – на місці", - написав він у телеграм-каналі.

Він додав, що окупанти залишаться на своїх позиціях, а українська сторона не буде по них стріляти.



"Для забезпечення безпеки у місті та контролю нашими добровольцями додатково будуть встановлені блокпости вглиб міста Конотоп", - написав він.

Втрати росіян, які воюють проти України:

Сумарні орієнтовні втрати противника з 24.02 по 01.03 станом на 06:00 склали:

В особовому складі (вбиті та поранені) - 5710 осіб

Полонених- 200.

Знищено та пошкоджено

літаків – 29 од,

гелікоптерів – 29 од,

танків ‒ 198,

ББМ / APV ‒ 846,

артилерійських систем– 77,

засоби ППО - 7,

РСЗВ - 24,

цистерн з ПММ- 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,

катери – 2 одиниці,

автомобільної техніки - 305.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню: