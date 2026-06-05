У Конотопі після удару РФ зросла кількість постраждалих дітей: усі перебувають у лікарні

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У Конотопі на Сумщині збільшилася кількість постраждалих внаслідок російського обстрілу.

Як повідомив міський голова Артем Семеніхін, стало відомо ще про двох травмованих дітей.

За його словами, серед постраждалих — діти 2023 та 2017 років народження. Загалом унаслідок атаки поранень зазнали троє дітей. Усі вони перебувають у лікарні разом із матір’ю 1988 року народження, яка також постраждала через ворожий удар.

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«Всі троє дітей в лікарні разом з мамою, 1988 року народження, яка також постраждала внаслідок ворожого "прильоту"», — повідомив Семеніхін.

Міський голова емоційно відреагував на появу схвальних реакцій під повідомленнями про трагедію, наголосивши, що йдеться про поранення дітей внаслідок російської атаки.

Наразі медики надають усім постраждалим необхідну допомогу. Інформація про їхній стан уточнюється.

Нагадаємо, Росія завдає ударів по Україні і активно готується до нових масованих обстрілів. Саме тоді, коли країна досі важко оговтується від попередніх.

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Також стало відомо, що РФ посилює повітряні атаки та придумала як обходити системи ППО. ЗМІ розкрили нову тактику РФ із придушення української ППО і назвали головну мету масштабних ракетних ударів Кремля.

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