У Конотопі пролунали вибухи: місто атакували дрони

Дрон

У ніч на 23 серпня 2025 року в місті Конотоп Сумської області пролунали вибухи. Повітряні сили попередили про загрозу ударних безпілотників, і вже близько першої години ночі у місті зафіксували вибух.

За словами міського голови Артема Семеніхіна, попередньо жертв і поранених серед цивільного населення немає. Мер закликав жителів не ігнорувати сигнали тривоги та обов’язково перебувати в укриттях під час загрози атаки.

Конотоп не вперше стає ціллю російських ударів. Місто регулярно зазнає обстрілів дронами та ракетами, внаслідок чого пошкоджуються об’єкти інфраструктури й житловий сектор. Водночас українська протиповітряна оборона продовжує збивати частину ворожих цілей та зменшувати масштаби руйнувань.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що раніше російські військові атакували Сумську громаду. Внаслідок вибуху було пошкоджено навчальний заклад, але, на щастя, ніхто не постраждав.