Укрaїнa
326
У Конотопі приліт у центр міста: спалахнула адміністративна будівля

У центрі Конотопа зафіксували влучання — після атаки загорілася адміністративна будівля

Олена Кузьмич
Пожежа

Пожежа / © pixabay.com

У центрі Конотопа стався приліт, унаслідок чого загорілася адміністративна будівля.

Про це повідомив міський голова Конотопа Артем Семеніхін.

За його словами, влучання зафіксували у центральній частині міста. Після удару спалахнула адміністративна будівля.

Наразі подробиці щодо наслідків атаки, масштабу руйнувань, а також інформація про можливих постраждалих уточнюються.

Війна в Україні — Росія атакує мирні міста

3 квітня росіяни вдарили керованими авіабомбами по Шосткинській громаді у Сумській області. У Шостці, за даними місцевої влади, загинула 59-річна жінка.

У Харкові терор тривав до самого ранку.

У Херсоні зрання ворожий дрон атакував маршрутку з людьми. За даними ОВА, водій у важкому стані, за його життя борються лікарі. Також є постраждалі пасажири, їх доправлено до медичних закладів.

Згодом у Сумах безпілотник влучив у ТРЦ, є постраждалі.

Раніше стало відомо, що Росія запустила значну кількість БпЛА з кількох напрямків та підняла в повітря групу стратегічних бомбардувальників Ту-95 і Ту-160.

