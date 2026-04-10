У Конотопі приліт у центр міста: спалахнула адміністративна будівля
У центрі Конотопа зафіксували влучання — після атаки загорілася адміністративна будівля
У центрі Конотопа стався приліт, унаслідок чого загорілася адміністративна будівля.
Про це повідомив міський голова Конотопа Артем Семеніхін.
За його словами, влучання зафіксували у центральній частині міста. Після удару спалахнула адміністративна будівля.
Наразі подробиці щодо наслідків атаки, масштабу руйнувань, а також інформація про можливих постраждалих уточнюються.
Війна в Україні — Росія атакує мирні міста
3 квітня росіяни вдарили керованими авіабомбами по Шосткинській громаді у Сумській області. У Шостці, за даними місцевої влади, загинула 59-річна жінка.
У Харкові терор тривав до самого ранку.
У Херсоні зрання ворожий дрон атакував маршрутку з людьми. За даними ОВА, водій у важкому стані, за його життя борються лікарі. Також є постраждалі пасажири, їх доправлено до медичних закладів.
Згодом у Сумах безпілотник влучив у ТРЦ, є постраждалі.
Раніше стало відомо, що Росія запустила значну кількість БпЛА з кількох напрямків та підняла в повітря групу стратегічних бомбардувальників Ту-95 і Ту-160.