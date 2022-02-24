У Конотопському районі від обстрілу постраждала жінка з дитиною, на Херсонщині загинув 17-річний хлопець

У Конотопському районі від обстрілу постраждала жінка з дитиною, на Херсонщині загинув 17-річний хлопець

У Маріуполі унаслідок обстрілу одна людина загинула, двоє поранено.

У Конотопському районі під обстріл потрапив автомобіль у наслідок чого постраждала жінка з дитиною.

О 08.36 в Одеській області у місті Подільськ ВЧ 0173 бомбардування, 6 - загиблих, 7 поранено, 19 безвісти зниклі.

Про це повідомив радник голови МВС Антон Геращенко із посиланням на офіційне зведення Нацполіції.

О 08.38 у місті Маріуполь Донецької області унаслідок обстрілу одна людина загинула, двоє поранено.

У місті Кривий Ріг Дніпропетровська область три удари по складах 17 танкової БР, позиція бойового чергування 4608 Краснопілля, удар з БПЛА

Розбомбили міст через річку Інгулець.

Миколаївська область Миколаївський район Кульбакінський військовий аеродром під час обстрілу поранено одну особу.

Населений пункт Семихатки Генічеський район Херсонська область під час обстрілу загинув 17-ти річний хлопець.

Нагадаємо, окупанти обстріляли військові об'єкти Київщини.

Зазначимо, що в ніч проти 24 лютого Росія завдала ударів по Україні, вибухи лунають в населених мирними жителями містах та селах.

Під ранок 24 лютого Україна закрила небо для польотів.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.

Водночас у МВС закликають зберігати спокій та запевняють, що ударів по житлових будинках та цивільній інфраструктурі не очікується.

Читайте також: