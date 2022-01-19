Зеленський закликав українців "не накручуватися" і оголосив про амбітні плани на 2022-ий

Зеленський закликав українців "не накручуватися" і оголосив про амбітні плани на 2022-ий

Глава держави пообіцяв, що в Україні будуть будувати дороги, школи, літаки і танки.

У терміновому зверненні до українців, записаному ввечері 19 січня, президент України Володимир Зеленський розповів, як, на його думку, пройде 2022 рік.

Відповідне відео опубліковане в офіційному Telegram-каналі глави держави.

За словами Зеленського, українцям потрібно розуміти, що все під контролем, і не “накручувати” себе запитаннями: “Що ж буде завтра, що ж буде в майбутньому”.

Для цього він розповів про найближчі плани і - на весь 2022 рік.

“22 січня ми відзначимо День Соборності України. Відкриємо Запорізький міст. За рік – збудуємо найбільшу трасу в Україні від Ужгорода до Луганська. Будемо будувати дороги, мости, школи, стадіони, вагони, літаки і танки”, - перелічив президент.

Також у планах на цей рік - вакцинувати переважну більшість населення.

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“У квітні - відзначимо Великдень. В травні як завжди – сонце, вихідні, шашлики, і звісно – День Перемоги. А далі літо. Ми будемо здавати ЗНО , вступати до університетів, планувати відпустку, копати городи, одружуватись і гуляти весілля. А далі осінь. Коли сподіваюсь – ми будемо вболівати за нашу збірну на Чемпіонаті Світу з футболу в Катарі. А далі зима. І будемо готуватись до новорічних свят”, - пройшовся порами року глава держави.

Президент Зеленський висловив сподівання, що в новорічну ніч зможе звернутися до українців зі словами: “Ми молодці! Ми не панікували. Не піддавались на провокації. Ми були спокійними, сильними і зустрічаємо наступний Новий рік. Без паніки. Без страху. Сподіваюсь - без вірусів. І щиро вірю – без війни”.

Нагадаємо, 19 січня президент України Володимир Зеленський провів переговори з державним секретарем США Ентоні Блінкеном, який перебуває в Україні з офіційним візитом.

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