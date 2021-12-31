У Косові викрили російського шпигуна, який діяв під прикриттям співробітника місії ООН

У Косові викрили російського шпигуна, який діяв під прикриттям співробітника місії ООН

Його оголосили персоною нон ґрата і висилають з країни.

Влада республіки Косово викрила громадянина РФ, який діяв під прикриттям співробітника місії ООН, а його діяльність вважають такою, яка завдавала шкоду національній безпеці державі.

Про це у Facebook повідомила міністерка закордонних справ Косова Доніка Гервала.

"На вимогу прем'єра Республіки Косово Альбіна Курті сьогодні я ухвалила рішення про проголошення персоною нон грата російського представника в МООН через його шкідливу діяльність, якою порушується національна безпека республіки Косово. У той же час я повідомила компетентні органи щодо реалізації цього рішення", - повідомила Доніка Гервала.

Вона додала, що структури республіки Косово продовжують боротися проти негативного впливу РФ та її сателітів у регіоні, які мають на меті підірвати досягнення Косова та їхніх партнерів, насамперед — США, НАТО та ЄС.

Ім'я росіянина не повідомляється.

Нагадаємо, що Верховний суд Лондона дозволив екстрадувати засновника сайту Wikileaks Джуліана Ассанжа до США. Вашингтон звинуватив його у шпигунстві.

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