У Костянтинівці дрон поцілив у сім'ю з двома дітьми, яка їхала на велосипедах за водою

На Донеччині поранені 42-річний чоловік, його дружина та двоє неповнолітніх дітей через удар FPV-дрона

У місті Костянтинівка на Донеччині під обстріл російського FPV-дрону потрапила родина з двома дітьми, яка їхала за водою на двох велосипедах.

Про це передає Донецька обласна прокуратура.

Внаслідок атаки зазнали поранень 42-річний чоловік, його 32-річна дружина та двоє їхніх неповнолітніх дітей — 7-річна дівчинка та 12-річний хлопчик. У постраждалих діагностовано мінно-вибухові травми, осколкові поранення та контузію.

Стан дітей та їх батька лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Потерпілим надали медичну допомогу та госпіталізували.

Раніше повідомлялося, що російські війська готують наступальні дії на Костянтинівку, Слов’янськ і Краматорськ.