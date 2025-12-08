ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
515
Час на прочитання
1 хв

У Костянтинівці дрон поцілив у сім'ю з двома дітьми, яка їхала на велосипедах за водою

У Костянтинівці ворожий дрон обстріляв родину з двома дітьми, що прямували за водою на велосипедах.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
На Донеччині поранені 42-річний чоловік, його дружина та двоє неповнолітніх дітей через удар FPV-дрона

На Донеччині поранені 42-річний чоловік, його дружина та двоє неповнолітніх дітей через удар FPV-дрона / © Донецька обласна прокуратура

У місті Костянтинівка на Донеччині під обстріл російського FPV-дрону потрапила родина з двома дітьми, яка їхала за водою на двох велосипедах.

Про це передає Донецька обласна прокуратура.

Внаслідок атаки зазнали поранень 42-річний чоловік, його 32-річна дружина та двоє їхніх неповнолітніх дітей — 7-річна дівчинка та 12-річний хлопчик. У постраждалих діагностовано мінно-вибухові травми, осколкові поранення та контузію.

Стан дітей та їх батька лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Потерпілим надали медичну допомогу та госпіталізували.

Раніше повідомлялося, що російські війська готують наступальні дії на Костянтинівку, Слов’янськ і Краматорськ.

Дата публікації
Кількість переглядів
515
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie