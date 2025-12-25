У Костянтинівці росіяни атакували евакуаційну місію: є загиблий та поранені

Евакуація (ілююстративне фото) / © Getty Images

Вдень 25 грудня російські окупаційні війська завдали удару дроном по евакуаційній групі у Костянтинівці на Донеччині.

Про це повідомив очільник місцевої МВА Сергій Горбунов.

Ворожий FPV-дрон поцілив у цивільний автомобіль ГО «Краматорське об’єднання волонтерів», який займався вивезенням людей із небезпечних зон.

«Одна цивільна людина загинула внаслідок влучання ворожого дрона на оптоволокні. Його життя обірвалося миттєво через прицільний удар агресора. Ще двоє осіб отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Постраждалих оперативно доправили до міської лікарні міста Дружківки, де їм наразі надають усю необхідну медичну допомогу», — зазначив Сергій Горбунов.

Горбунов наголосив, що ворог цілеспрямовано «полює» на цивільних і волонтерів, використовуючи дрони в житлових кварталах. Житлові будинки під час цього обстрілу не постраждали.

«Правоохоронні органи продовжують документувати злочини, скоєні Російською Федерацією. Костянтинівська міська військова адміністрація вкотре наголошує: безпечних місць у громаді не залишилося. Ворог полює на цивільний транспорт і звичайних перехожих. Найкращий спосіб захистити себе та своїх рідних — це евакуація до більш безпечних регіонів», — зауважив Сергій Горбунов.

Нагадаємо, уночі, 25 грудня, ворог знову вдарив по портовій та промисловій інфраструктурі Одещини. Одна людина загинула, ще двоє постраждали.

Також напередодні армія РФ здійснила чергову масовану атаку на Одеську область. Цього разу під вогнем опинилася цивільна інфраструктура на півдні регіону.