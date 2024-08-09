У Костянтинівці зростає кількість загиблих у супермаркеті: Зеленський відреагував

У Костянтинівці Донецької області зростає кількість загиблих у супермаркеті, в який армія РФ вдарила посеред дня з артилерії. Станом на 13:15 відомо про чотирьох вбитих.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"Костянтинівка, Донецька область. Удар російських терористів по звичайному супермаркету та пошті. Люди під завалами. Триває рятувальна операція, і буде зроблено все, щоб врятувати людей. Росія відповідатиме за цей терор", - наголосив глава держави.

За словами президента, щонайменше 24 людини отримали поранення.

Як повідомлялося, посеред дня 9 серпня РФ вдарила по супермаркету в Костянтинівці. Росіяни обстріляли місто зі ствольної артилерії.

РФ підступно обстріляла супермаркет в Костянтинівці

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