У Ковелі пʼяний працівник ТЦК врізався в авто з дітьми: відео

На щастя, внаслідок ДТП ніхто не постраждав.

У місті Ковелі Волинської області сталась аварія за участю військовослужбовця ТЦК, який перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння.

Відео з місця події опублікували в місцевих Telegram-каналах.

У коментарі до опублікованих кадрів йдеться, що в автомобілі, в який врізався військовий, перебували діти.

У Ковелі пʼяний працівник ТЦК врізався в авто з дітьми

У неділю, 22 грудня, Ковельський РТЦК та СП підтвердив факт дорожньо-транспортної пригоди за участі свого працівника, який був нетверезим. У повідомленні зауважили, що внаслідок аварії, на щастя, ніхто не постраждав.

Також читайте Міноборони планує реформування ТЦК: яких змін варто очікувати

У Волинському обласному ТЦК та СП обіцяють справедливе покарання для винуватця аварії.

“Працівниками поліції факт ДТП був зафіксований, а винуватця буде притягнуто до відповідальності відповідно до чинного законодавства: передбачено вилучення водійських прав та накладення штрафу за керування у нетверезому стані. Також військовослужбовець понесе дисциплінарне стягнення за порушення військової дисципліни”, - повідомили в установі.

Нагадаємо, поліція Київської області розпочала службове розслідування за фактом інциденту у Вишгороді, коли люди у військовій та поліцейській формі застосували газ проти водія автомобіля.

Читайте також: