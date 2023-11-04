У Ковелі жінка жорстоко замучила свого собаку: зв’язала та підвісила на балконі

Захисники тварин звільнили вівчарку, але її життя врятувати не змогли.

У місті Ковелі Волинської області небайдужа мешканка відреагувала на знущання над твариною власниці вівчарки. Вона підвісила свого собаку за задні лапи до балкону першого поверху. Передні лапи тварини теж були зв'язані.

Про це повідомили на Facebook-сторінці зоозахисної організації UAnimals.

У повідомленні йдеться, що на місце знущання над твариною жінка викликала поліцейських, але вони лише провели бесіду з власницею, а врятувати тварину не намагалися.

Через кілька днів та ж небайдужа жінка виявила, що собака досі висить на балконі і звернулася в організацію Kovel.animals, яка викликала поліцію. Після приїзду слідчо-оперативної групи волонтери змогли вивільнили вівчарку — після трьох днів у зв'язаному і підвішеному стані вона була ще у свідомості.

“На собаці були сліди побоїв, шрами, тіло і голова у крові. У тварини були відмерлі задні лапи, холодні та почорнілі, з вух йшла кров, були вибиті зуби. Її намагалися рятувати, але 2 листопада вона померла”, - повідомили зоозахисники.

Активісти UAnimals подали заяву в поліцію на жорстоке поводження власниці з вівчаркою. А також подали скаргу в прокуратуру на бездіяльність поліції.

Нагадаємо, раніше український військовий Артур Гаспарян, який воює на Донеччині, відреагував на повідомлення в Мережі про знущання над домашніми тваринами в місті Павлограді, що на Дніпропетровщині. Він приїхав до будинку, де мучили собаку й кішку, та викупив їх у власників.

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