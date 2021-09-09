У ковід-лікарні Чернівців серед пацієнтів з коронавірусом немає жодного вакцинованого

У ковід-лікарні Чернівців серед пацієнтів з коронавірусом немає жодного вакцинованого

Усі пацієнти, які зараз лікують коронавірус у лікарнях міста, не робили щеплення.

У Чернівцях у міській лікарні №1 від коронавірусу лікується 51 пацієнт. Серед пацієнтів з COVID-19 немає жодного вакцинованого.

Про це повідомляє ІА АСС з посиланням на Управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради.

Так, за інформацією управління, станом на 8 вересня у лікарні №1 завантажено 42,5% ліжок. Тут коронавірус лікує 51 хворий, 5 пацієнтів перебувають у реанімації.

Наразі більшість пацієнтів лікарні – це люди, віком за 60 років.

Серед хворих молодшого віку – люди із супутніми захворюваннями та ті, хто мали безпосередній тісний контакт із хворим на COVID-19. Усі – не вакциновані.

"Коронавірус – це інфекція, з якою ми воюємо другий рік поспіль. І на сьогодні її можна подолати тільки вакцинацією. Бачимо це безпосередньо із досвіду. У нас не було жодного пацієнта, який би отримав дві дози вакцини і потрапив до лікарні", - зазначає заступник генерального директора з медичної частини міської клінічної лікарні №1 Валентин Пижик.

Нагадаємо, що у Києві від коронавірусної інфекції померла дівчинка, якій виповнився лише 21 день. Немовля стало наймолодшою ​​жертвою COVID-19 в Україні.

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