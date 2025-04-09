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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
471
Час на прочитання
2 хв

У кожного букета — окрема історія: боєць протягом двох років надсилає коханій квіти з передової (фото)

У напівзруйнованому Бахмуті під обстрілами легендарний мінометник навіть нарвав тюльпанів із клумби.

Автор публікації
Віра Хмельницька Віра Хмельницька
квіти з передової

Військовий протягом двох років дарує коханій квіти з передової Фото: 241brigade

Боєць 130 батальйону 241 бригади Сил територіальної оборони ЗСУ Андрій Нетикша з позивним «Нєшон» два роки надсилає своїй коханій Софії букетами, які збирає на передовій.

Про це розповіли на Instagram-сторінці 241 бригади Сил територіальної оборони ЗСУ.

«У кожного букета своя окрема історія. Інколи це звичайний бузок, польові маки, фіалки, півонії та ромашки. У покинутому й напівзруйнованому Бахмуті під обстрілами, перед ротацією, він навіть нарвав тюльпанів із клумби», — розповіли в бригаді.

Софія живе у прифронтовому Краматорську. За два роки дівчина отримала понад 25 букетів з Бахмута, Нью-Йорка, Часового Яру, Торецька, Кордюмівки та Іванівського.

Андрій – справжній романтик, букет просто з передової повіз коханій, яка живе в прифронтовому Краматорську

Андрій – справжній романтик, букет просто з передової повіз коханій, яка живе в прифронтовому Краматорську

«Хай пробачать мені комунальники, але на той час із міста вже евакуювали всіх цивільних», — говорить легендарний мінометник.

За словами бійця, він познайомився з Софією під час «дуже важкого періоду свого життя», коли втратив побратимів і пережити ці втрати захиснику було непросто.

Боєць 130 батальйону 241 бригади Сил територіальної оборони ЗСУ Андрій Нетикша та його кохана Софія

Боєць 130 батальйону 241 бригади Сил територіальної оборони ЗСУ Андрій Нетикша та його кохана Софія

Тоді він приїхав до міста зробити фото на документи. І просто за кермом побачив дівчину, яка йшла містом.

«Раптом світ розвиднився, так наче туман зник. Тоді Софія вдихнула в мене свіже повітря. Із цього моменту я ожив, я знову почав добре працювати. Вона мене розуміє, і це головне. Ми обоє щасливі вже два роки», — розповів військовий.

Нагадаємо, раніше йшлося про історію кохання жительки Запоріжжя Наталії Бурименко, чий чоловік зараз боронить Україну. Їхня історія — дуже зворушлива.

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