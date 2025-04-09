Військовий протягом двох років дарує коханій квіти з передової Фото: 241brigade

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Боєць 130 батальйону 241 бригади Сил територіальної оборони ЗСУ Андрій Нетикша з позивним «Нєшон» два роки надсилає своїй коханій Софії букетами, які збирає на передовій.

Про це розповіли на Instagram-сторінці 241 бригади Сил територіальної оборони ЗСУ.

«У кожного букета своя окрема історія. Інколи це звичайний бузок, польові маки, фіалки, півонії та ромашки. У покинутому й напівзруйнованому Бахмуті під обстрілами, перед ротацією, він навіть нарвав тюльпанів із клумби», — розповіли в бригаді.

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Софія живе у прифронтовому Краматорську. За два роки дівчина отримала понад 25 букетів з Бахмута, Нью-Йорка, Часового Яру, Торецька, Кордюмівки та Іванівського.

Андрій – справжній романтик, букет просто з передової повіз коханій, яка живе в прифронтовому Краматорську

«Хай пробачать мені комунальники, але на той час із міста вже евакуювали всіх цивільних», — говорить легендарний мінометник.

За словами бійця, він познайомився з Софією під час «дуже важкого періоду свого життя», коли втратив побратимів і пережити ці втрати захиснику було непросто.

Боєць 130 батальйону 241 бригади Сил територіальної оборони ЗСУ Андрій Нетикша та його кохана Софія

Тоді він приїхав до міста зробити фото на документи. І просто за кермом побачив дівчину, яка йшла містом.

«Раптом світ розвиднився, так наче туман зник. Тоді Софія вдихнула в мене свіже повітря. Із цього моменту я ожив, я знову почав добре працювати. Вона мене розуміє, і це головне. Ми обоє щасливі вже два роки», — розповів військовий.

Нагадаємо, раніше йшлося про історію кохання жительки Запоріжжя Наталії Бурименко, чий чоловік зараз боронить Україну. Їхня історія — дуже зворушлива.

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