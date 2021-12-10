У Краматорську чоловік влаштував стрілянину в магазині, бо йому не продали алкоголь

У Краматорську чоловік влаштував стрілянину в магазині, бо йому не продали алкоголь

Чоловік погрожував продавчині пістолетом.

У Краматорську Донецької області чоловік стріляв з пістолета у магазині, бо продавчиня відмовилася продавати йому алкоголь.

Про це повідомляє пресслужба поліції Краматорська.

Подія сталася сьогодні, 10 грудня, близько 2:30 ночі. Покупець увійшов до магазина, щоб придбати алкоголь, однак продавчиня йому, пояснивши, що продаж спиртних напоїв в нічний час заборонений.

Після відмови чоловік дістав пістолет, вистрілив у стелю і, погрожуючи, став вимагати продати йому алкоголь.

Шокована жінка виконала вимогу чоловіка.

Коли на місці працювали правоохоронці ,до магазину повернувся озброєний покупець. Поліцейські вилучили у нього пістолет, за попередніми даними, стартовий.

Наразі за даним фактом під процесуальним керівництвом прокуратури розпочато досудове розслідування за ст. 129 КК України "Погроза вбивством".

Нагадаємо, що США поліцейська застрелила 88-річного пенсіонера, якому "збиралася врятувати життя".

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